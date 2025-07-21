كأس دبي العالمي 2026 يحتفل بنسخته الـ30 في 28 مارس

دبي في 21 يوليو/وام/أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن برنامج موسم "كرنفال دبي لسباقات الخيل 2025-2026"، الذي يتضمن 17 أمسية سباق متميزة على مضمار "ميدان"، وتنطلق فعالياته يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، وتُختتم يوم السبت 28 مارس 2026 بإقامة النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي، أحد أبرز وأغلى سباقات الخيل في العالم.

وأكد النادي أن النسخة المقبلة من كأس دبي العالمي تمثل محطة تاريخية بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق البطولة الأولى في عام 1996، حيث ينتظر عشاق السباقات من مختلف أنحاء العالم ليلة احتفالية استثنائية على مضمار ميدان.

ويتميز الموسم الجديد بأربع أمسيات رئيسية ، هي "فستيف فرايداي" يوم 19 ديسمبر 2025، و" فاشن فرايداي" يوم 23 يناير 2026، و"الإمارات سوبر ساترداي" يوم 28 فبراير 2026، و" كأس دبي العالمي 28 مارس 2026 في ختام الموسم.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن كأس دبي العالمي رسّخ مكانته كأحد أعظم الفعاليات الرياضية والاجتماعية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن النسخة الثلاثين المرتقبة في 2026 تمثل محطة للاحتفال والاعتزاز، حيث يستقبل ميدان أفضل الخيول والفرسان من شتى أنحاء العالم.