350 مشاركا في "السباق المجتمعي" بالفجيرة

الفجيرة في 21 يوليو/ وام/ اختتم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مساء أمس سباق الجري المجتمعي في مركز" سيتي سنتر" الفجيرة، بدعم ورعاية وزارة الرياضة.

وشهد السباق منافسة قوية بين 350 مشاركاً ومشاركة، وأسفرت نتائجه عن فوز سعيد النعيمي، وأبرار عبدالله بلقب سباق 6 كلم للمواطنين والمواطنات، وجويدو

أوكاداباو، وأنيتا نوسورا بلقب الفئة المفتوحة لمسافة 6 كلم أيضا.

وتصدر عمار علي، وأمل الكعبي فئتي المواطنين و المواطنات في سباق 3 كلم، وفيكتور كورير ونور نصر المسابقة نفسها للفئة المفتوحة.

وحقق محمد فاضل والريم الصريدي المركز الأول لمسافة 500 متر تحت 7 سنوات، بينما شهد سباق 500 متر فوق 8 سنوات فوز فيصل الكتبي، وأمل القايدي بالمركز الأول.

وقال سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، "إن نجاح الفعالية الثانية مساء أمس في الفجيرة، والأولى في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة مؤخراً، يؤكد التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الرياضية.



ونوه العاجل بجهود وزارة الرياضة، وحرصها على المساهمة في البرامج المجتمعية، واستمرار السباقات، بكل من سيتي سنتر عجمان يوم 27 يوليو، والمنارة يوم 3 أغسطس في رأس الخيمة، وصحاري مول بالشارقة يوم 17 أغسطس، وإرادة في سيتي سنتر مردف بدبي يوم 18 أكتوبر.