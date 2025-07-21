مهرجان ليوا للرطب .. مسابقة سلة فواكه الدار تستقبل 238 صنفا

أبوظبي في 21 يوليو / وام / شهدت مسابقة سلة فواكه الدار، في مهرجان ليوا للرطب، منافسات قوية بين المزارعين، حيث استقبلت المسابقة نحو 238 صنفا من فواكه الصيف، بوزن بلغ 750 كيلوجراماُ من إنتاج مزارع الدولة، فيما تتواصل مسابقات الدورة الـ21 لغاية 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتوجت اللجنة المنظمة للدورة الـ 20، أمس الفائزين في المسابقة، بحضور سعادة مبارك القصيلي مدير المزاينة بالمهرجان، وسعادة عيسى سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى في شبكة أبوظبي للإعلام، وخليفة محمد الرميثي من مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة، وعدد من الزوار والمشاركين، وذلك على مسرح المهرجان الذي يقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وأسفرت نتائج مسابقة سلة فواكه الدار عن فوز "شليويح مطر سيف حمدان المنصوري"، " بالمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى "علي عتيق محمد عطشان الهاملي" وجاء في المركز الثالث "سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي". وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيمة للمشاركين في مسابقة سلة فواكه الدار بقيمة إجمالية تبلغ 400 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 200 ألف درهم، و120 ألف درهم للمركز الثاني، و80 ألف درهم للمركز الثالث، وتشهد المسابقة في كل دورة تنوع في منتجات الفواكه الصيفية التي يتم زراعتها في مزارع الدولة، والتي تعكس حرص المزارعين على التوسع في زراعة الفواكه بمختلف أنواعها. وكان المهرجان تسلم أمس مشاركات مزاينة رطب "الشيشي" التي ستعلن نتائجها مساء اليوم، فيما بدأ لجنة التحكيم صباح اليوم "الاثنين"، استلام مشاركات مسابقة مزاينة رطب بومعان.