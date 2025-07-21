أبوظبي تستضيف أسبوعاً حافلاً بفعاليات الفنون القتالية المختلطة

أبوظبي في 21 يوليو/وام/تستعد أبوظبي لاستضافة "ليلة النزال من "يو إف سي"، ويتاكر في مواجهة دي ريدر"، السبت المقبل في "الاتحاد أرينا"، بجزيرة ياس في أبوظبي.

ويشهد عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة نزالاً حماسياً مرتقباً ضمن فئة الوزن المتوسط، يجمع بين روبرت ويتاكر، البطل السابق وأول أسترالي يحصد إحدى بطولات "يو إف سي"، في مواجهة رينير دي ريدر، الهولندي صاحب السجل الخالي من الهزائم.



وتنطلق فعاليات أسبوع الجماهير خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، متضمنة مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتجارب الحصرية لعشاق الفنون القتالية المختلطة، بما في ذلك منطقة المشجعين في ياس مول، والتدريبات المفتوحة، لقاءات مع النجوم، وتحديات مستوحاة من الرياضة الحماسية، ومعارض تحتفي بأبرز محطات وأبطال "يو إف سي".

ويشهد يوم الأربعاء 23 يوليو تدريبات مفتوحة في ياس مول، تتيح للجمهور فرصة مشاهدة المقاتلين أثناء استعداداتهم للنزال، بينما تقام يوم الجمعة 25 يوليو فعالية قياس الوزن، في الاتحاد أرينا، بحضور الجماهير.

ويخضع الرياضيون لقياس الوزن أمام الجمهور، قبل النزال المرتقب، كما تقام لقاءات جماهيرية في ياس مول مع أبرز نجوم "يو إف سي" مثل جيلبرت بيرنز، المصنف العاشر في وزن الوسط والمنافس السابق على اللقب، وجريجوري رودريجيز، صاحب الفوز بالضربة القاضية في الجولة الأولى على منافسة جاك هيرمانسون خلال فعالية يو إف سي317 الشهر الماضي.

وتتضمن قائمة المنافسات نزالاً رئيسياً بين ويتيكر ودي ريدر، وعودة بيتر يان لمواجهة ماركوس ماكغي، بالإضافة إلى مواجهات تجمع بين برايس ميتشل وسعيد نورماجوميدوف، ونيكيتا كريلوف أمام بوغدان غوسكوف.

وتستضيف أبوظبي خلال الأسبوع ذاته بطولة العالم للناشئين في الفنون القتالية المختلطة تحت مظلة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، بمشاركة نخبة من المواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عودة عرض "محاربي الإمارات"، يومي 23 و24 يوليو في سبيس 42 أرينا.

يذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتعزيز مكانة العاصمة كمركز عالمي لرياضات الفنون القتالية، وتقديم تجربة جماهيرية استثنائية تجمع بين الحماس والتفاعل.