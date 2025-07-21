شرطة الشارقة تطلق حملة "اعبر بأمان "

الشارقة في 21 يوليو / وام /أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة توعوية تحت شعار "اعبر بأمان" بهدف تعزيز التزام السائقين والمشاة بقوانين المرور وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطريق.

وتركّز الحملة على جانبين رئيسين هما: توعية السائقين بأهمية التوقف التام عند ممرات المشاة والالتزام بالإرشادات المرورية وتعليماتها.

و قال العقيد عمر بوغانم مدير إدارة المرور والدوريات إن الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تنفذها شرطة الشارقة بشكل سنوي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث والإصابات وتعزيز الوعي المروري .

بتل