كليفلاند كلينك أبوظبي يُكرّم كوادره الرائدة

أبوظبي في 21 يوليو/وام/ نظم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في إطار احتفاله بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه فعالية خاصة لتكريم ما يزيد عن 600 من مقدمي الرعاية المؤسسين الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات من الخدمة في المؤسسة .

شهد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي تطوراً كبيراً منذ افتتاح أبوابه في عام 2015 حيث يضم أكثر من 5,700 موظف وموظفة من أكثر من 80 جنسية و أكثر من 590 طبيبًا، و1,700 ممرض وممرضة، و590 من كوادر الرعاية الصحية المساندة.

وخلال عقده الأول، سجّل المستشفى أكثر من 6.8 مليون مراجعة مع المرضى، وأجرى أكثر من 174,000 عملية جراحية معقّدة .

وقال الدكتور جورج- بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "في إطار الاحتفال بإنجازاتنا على مرّ السنين، نحتفي أيضًا بالكفاءات التي رافقتنا منذ البداية، وشكّل التزامها الراسخ تجاه مرضانا والمجتمع ركيزة أساسية لمسيرة الابتكار وتطوّر الرعاية الصحية التي نقدّمها اليوم. وقد كان موظفونا على الدوام ركيزة أساسية لرسالتنا الثلاثية القائمة على تقديم رعاية إنسانية عالية التخصّص، وأبحاث علمية من أجل الصحّة، مع تدريب العاملين في القطاع الصحي، حيث ساهموا جميعاً في تطوير المستشفى الذي حظي بثقة آلاف المرضى في أبوظبي وخارجها. ونحن ملتزمون بمواصلة التوسّع والارتقاء في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى، وإرساء معايير جديدة للرعاية في أبوظبي والعالم."

خلال السنوات العشر الماضية، أسهم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في الحدّ بشكل كبير من الحاجة إلى السفر للعلاج خارج الدولة، عبر تمكين المرضى في دولة الإمارات من الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية التخصصية محليًا. وأسفر هذا التحوّل النوعي عن رفع معايير الرعاية الصحية محليًا، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للرعاية الصحية، مع استقطاب المستشفى لأكثر من 10,000 مريض دولي.

من جهتها، قالت مريم المجيني، مديرة تجربة المرضى في كليفلاند كلينك أبوظبي وإحدى الموظفات اللواتي تمّ تكريمهن في هذه المناسبة: "بدأت رحلتي مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في عام 2014، وكانت مشاركتي في هذه المؤسسة الرائدة منذ إنشائها تجربة فريدة ومجزية. وبصفتي مواطنة إماراتية تقود تجربة المرضى، أفخر بإسهامي في تشكيل بيئة رعاية صحية إنسانية وعالمية المستوى، تُحسن حياة الناس وترد الجميل للوطن عبر الارتقاء بمعايير الرعاية في مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها". ومن جانبها، قالت زينة قاسم مديرة التمريض لبرامج الأورام وزراعة الأعضاء: "شكّلت السنوات العشر الماضية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بالنسبة لي رحلة مثمرة على المستويين المهني والشخصي. وبالفعل، يتميز هذا المستشفى بالتزامه الراسخ تجاه المرضى والعمل الجماعي. وبصفتي قائدة للفريق، كنت شاهدة على الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثناه في حياة المرضى وعائلاتهم. لقد كان من المجزي للغاية أن نُحوّل هذا المكان من مجرّد فكرة إلى مستشفى متكامل يضم مراكز امتياز متعددة مثل معهد الأورام وبرنامج زراعة الأعضاء وغيرها. وأشعر بفخر كبير للغاية بانتمائي إلى مؤسسة لا تقتصر على علاج المرضى فحسب؛ بل تحتضن كوادرها باهتمام أيضًا، ويشرفني أن أواصل الإسهام في هذه المسيرة."