الأميركي شيفلر يحصد رابع "البطولات الكبرى" للجولف في السباق إلى دبي

دبي في 21 يوليو/وام/ حصد اللاعب الأميركي سكوتي شيفلر، المصنف الأول عالمياً، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة، رابع "البطولات الكبرى" هذا الموسم في جولة دي بي ورلد " للجولف، التي تقام تحت شعار "السباق إلى دبي.

وحقق شيفلر لقب البطولة الأقدم في تاريخ رياضة الجولف، وانطلقت لأول مرة في عام 1860 ميلادي، واحتفلت هذا العام بإقامة النسخة 153، في نادي رويال بورتروش بإيرلندا الشمالية.

وأنهى شيفلر، المنافسات أمس الأحد بتحقيق 17 ضربة تحت المعدل، ليحقق المركز الأول، وحصل على الجائزة المخصصة للفوز وتبلغ 3.1 مليون دولار أميركي.

ويعد هذا اللقب الرابع في مسيرته بالبطولات الكبرى، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة الماسترز عامي 2022 و2024، والبطولات الأميركية المفتوحة 2025، كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وعلى صعيد التصنيف العالمي للسباق إلى دبي، الصادر اليوم الاثنين، كان الصيني لي هاوتونج، والإنجليزي مات فيتزباتريك، أكبر الرابحين، بعدما حققا المركز الرابع في بطولة بريطانيا المفتوحة، برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وحصل كل لاعب على 424 نقطة، ليتقدم الصيني هاوتونج من المركز الخامس إلى المركز الثالث بإجمالي رصيد هذا الموسم بلغ 1895 نقطة، بينما تقدم فيتزباتريك 24 خطوة، ليصبح في المركز ال 15، برصيد 1111 نقطة.

وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة، ال 28 هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، تحت شعار "السباق إلى دبي"، من أصل 42 بطولة تقام في 26 دولة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون في هذه البطولات، لنيل بطاقات المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي"، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية التي تقام في دولة الإمارات، مع بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي"، والمقررة في نادي "ياس لينكس" في جزيرة ياس، من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وسيتأهل أصحاب المراكز الـ 50، إلى بطولة جولة "دي بي ورلد"، في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.