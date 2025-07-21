بريطانيا وفرنسا ودول أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور

بروكسل في 21 يوليو /وام / دعا وزراء خارجية عدد من الدول الغربية ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد للأزمات إلى وقف فوري للحرب الدائرة في قطاع غزة .

وجاء في بيان مشترك : "نحن، الموقعون أدناه، نتوجه برسالة عاجلة وبسيطة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".

ووقّع البيان وزراء خارجية كل من: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة، إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد للأزمات.

وأضاف البيان أن "معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة و أن آلية إيصال المساعدات التي تعتمدها إسرائيل "تشكل خطرًا، وتزيد من عدم الاستقرار، وتنتهك كرامة الفلسطينيين".

وبحسب البيان، فقد قُتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، بينهم أطفال، الأمر الذي وصفه الموقعون بأنه "غير إنساني ومروع". كما أدان البيان رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، داعيًا إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

في المقابل، أدان الموقعون استمرار احتجاز الرهائن لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدين أن المحتجزين "يعانون بشكل مروّع"، وطالبوا بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنهم. وأشار البيان إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق نار متفاوض عليه "يمثل الأمل الأفضل لإعادتهم إلى ذويهم وإنهاء معاناة عائلاتهم".

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