مصرع 19 شخصا إثر اصطدام طائرة عسكرية بمدرسة في دكا

دكا في 21 يوليو/ وام/ لقى 19 شخصا مصرعهم، وأُصيب مائة آخرون إثر اصطدام طائرة مقاتلة تابعة للسلاح الجوي في بنغلاديش بمدرسة بالعاصمة دكا اليوم أثناء قيامها برحلة تدريببية.

وذكر الجيش البنغلاديشي في بيان اليوم، أن الطيار توفي متأثرًا بجراحه بعد محاولته توجيه طائرته بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة، إلا أنها اصطدمت بمبنى مدرسة “مايلستون” ما أسفر عن إصابة مائة شخص غالبيتهم من التلاميذ.

-خلا-