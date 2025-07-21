وزير التجارة الخارجية.. مهرجان ليوا للرطب يعكس رؤية القيادة لتمكين المجتمع

أبوظبي في 21 يوليو/وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، أن مهرجان ليوا للرطب يعكس رؤية القيادة الاستشرافية لتمكين المجتمع كونه منصة تروج للمنتجات المحلية المرتبطة بالنخيل إلى جانب تشجيعه المزارعين على التوسع في الإنتاج وتحفيزه المصنعين على الابتكار ودعمه المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.

وقال الزيودي خلال زيارته لفعاليات الدورة الـ21 التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، إن المهرجان يلعب دوراً كبيراً في استقطاب الخبراء والمصنعين والمنتجين والمزارعين من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات في ترسيخ وجودها في صدارة المؤشرات العالمية، باعتبارها مركزاً دولياً رائداً للتجارة والأعمال.

وأشاد بدورهيئة أبوظبي للتراث وجهودها في تنظيم المهرجانات الزراعية إلى جانب العديد من المهرجانات التراثية المتنوعة وثمن دور المزارعين والمنتجين في تقديم منتجات إماراتية بجودة عالية وبمخرج احترافي خصوصاً في مجال النخيل وما يرتبط به من صناعات.

واطلع خلال الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة يرافقه سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بهيئة أبوظبي للتراث، وزايد ساري المزروعي مدير المهرجان وتفقد أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة وسوق الرطب وفسائل النخيل والأدوات الزراعية والسوق الشعبي والحرف اليدوية في المهرجان.