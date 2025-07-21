جامعة دبي تستضيف الاحتفال الرئيسي بـ" اليوم العالمي للقمر"

دبي في 21 يوليو/وام/ استضافت جامعة دبي الاحتفال الرئيسي بـ"اليوم العالمي للقمر" بمشاركة نخبة من خبراء وكالات الفضاء الدولية من إيطاليا واليابان والصين إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بعلوم الفضاء، بالتعاون مع جمعية قرية القمر.

يأتي ذلك ضمن احتفالات العالم بـ “يوم القمر” الذي يصادف 20 يوليو من كل عام وهو اليوم الذي شهد أول هبوط للبشر على سطح القمر عام 1969 حين وطأ رائدا الفضاء الأمريكيان نيل أرمسترونغ وبز ألدرن سطحه في مهمة أبولو، وقد خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بإنجازات البشرية في مجال استكشاف القمر.

وأكد سعادة الدكتورعيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن استضافة الجامعة لهذا الحدث للعام الثالث على التوالي يعكس التزامها بدعم علوم الفضاء وجهود دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي، وأشاد برؤية القيادة الرشيدة التي وضعت الدولة في مصاف الدول المتقدمة في أبحاث وتقنيات الفضاء.

وشدد على سعي الجامعة لإلهام وإعداد الجيل القادم من العلماء من خلال برامجها التعليمية وأبحاث مختبر الفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأشار الدكتور سعيد الظاهري رئيس مركز الدراسات المستقبلية ومستشار مبادرة يوم القمر العالمي إلى أن دولة الإمارات شريك فاعل في التعاون الدولي لاستكشاف القمر ضمن مبادرة أرتيمس التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” والتي تضم دولا مثل أمريكا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الإمارات تسهم في تصميم الكبسولة المغلقة بمحطة الفضاء القمرية مع خطة مستقبلية لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى القمر.

شهد الحدث مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين من بينهم إدريس الحداني من الأمم المتحدة، وجوزيبي ريبلدي رئيس جمعية قرية القمر، ونصر الصحاف رئيس مجلس إدارة يوم القمر، والمهندس محمد عبود ممثل تحدي تطبيقات الفضاء التابع لوكالة ناسا.

وتضمنت الفعاليات ورش عمل متخصصة في علوم القمر وتطوير الأقمار الصناعية ودور الابتكار في دعم استكشاف الفضاء بمشاركة واسعة من الطلبة والخبراء والمؤسسات الوطنية .