الإفراج عن إسرائيليين اثنين في بلجيكا بعد اعتقال مؤقت بتهمة تهديد النظام العام

بروكسل في 21 يوليو/وام/أعلنت بلجيكا توقيف إسرائيليين اثنين مؤقتًا أثناء تواجدهما في مهرجان "Tomorrowland" للموسيقى قرب مدينة بوم في بلجيكا قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد استجواب قصير أحدهما جندي في الجيش الإسرائيلي والآخر مدني.

وقالت النيابة العامة البلجيكية بهذا الشأن إنها تفاعلّت مع شكاوى قانونية مقدمّة من عدة مؤسسات حقوقية بشأن الشخصين وتم التحقيق لتحديد مدى تطبيق اختصاص القضاء البلجيكي استنادًا إلى قانون الإرهاب واتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.

تتعلق الشكاوى المقدمة ضد الشخصين “ادعاءات تتعلق بثقافة العنف والقمع، واستخدام رموز عسكرية إسرائيلية بمهرجان Tomorrowlan حيث رفعا علم لواء ”Givati"وهي وحدة مشاة إسرائيلية شاركت بتوغل واسع في غزة وسط الجماهير المحتشدة بالمهرجان وهو ما عد عملا مغذيا للنزاعات ومهددا للنظام العام ما دفع السلطات البلجيكية المختصة إلى التحرك القانوني ضدهما.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف إسرائيليين في أوروبا للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في غزة بناءً على مبدأ "الاختصاص العالمي" وفق قانون بلجيكي جديد دخل حيز التنفيذ العام الماضي يسمح بمقاضاة أي شخص يبلغ عنه تورطه في جرائم حرب دوليّة حتى لو ارتُكبت خارج بلجيكا.