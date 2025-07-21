مصرع 3 أشخاص وإنقاذ 575 إثر اندلاع حريق بعبارة في إندونيسيا

مانادو(إندونيسيا) في 21 يوليو/وام/ تمكن رجال الإنقاذ الإندونيسيون من إجلاء ركاب عبارة اشتعلت فيها النيران في عرض البحر وإنقاذ 575 شخصا ووفاة ثلاثة فيما لايزال اثنان في عداد المفقودين.

وكشف الأدميرال أول فرانكي باسونا سيهومبينج، قائد قاعدة مانادو البحرية أن النيران اندلعت في العبارة "كي إم برشلونة 5"بينما كانت متجهة إلى مانادو، في رحلتها الاعتيادية التي تستغرق 12 ساعة من ميناء ميلونجوان في منطقة جزر تالود في المقاطعة نفسها، مشيرا إلى أن سفينة تابعة لخفر السواحل، وست سفن إنقاذ، وعدة قوارب مطاطية، شاركت في عملية الإنقاذ ونجحت في انتشال العديد من الأشخاص من البحر ونقلتهم إلى جزر قريبة فيما أنقذ الصيادون المحليون بعض الناجين الذين كانوا يرتدون سترات النجاة خلال انجرافهم في المياه الهائجة.

-خلا-