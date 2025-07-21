29 لاعباً بقائمة منتخب الإمارات لمعسكر النمسا

دبي في 21 يوليو/وام/أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن القائمة الرسمية للاعبين المشاركين في المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني الأول، المقرر إقامته في النمسا في الفترة من 25 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل، ضمن برنامج التحضير للاستحقاقات المقبلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يأتي المعسكر في إطار الاستعداد لمواجهتي منتخبَي عُمان وقطر، والمقررتين يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من التصفيات، وستُقام في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن المجموعة الأولى.

ضمت القائمة 29 لاعباً هم خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وعدلي محمد، وإريك دي مينيريس، وريتشارد أوكونور، وساشا إيوكوفيتش، وكوامي كوايدو، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وماركوس مليوني، وخليفة الحمادي، وروبن فيليب، وعلي صالح، ولوان بيريرا، وحارب عبد الله، وماكنزي هانت، ونيكولاس خيمينيز، وجاستون سواريز، وماجد حسن، ويحيى نادر، ويحيى الغساني، وفابيو دي ليما، وليثيري سيلفا، وكايو لوكاس، وبرونو أوليفيرا، وألفارو أولفيرا، وكايو كانيدو.