منتدى شوشا الإعلامي العالمي الـ3 يختتم أعماله

شوشا (أذربيجان) في 21 يوليو/وام/ اختتم منتدى شوشا الإعلامي العالمي الثالث أعماله اليوم “الاثنين” بجلسات نقاشية مكثفة ركزت على محاور "التحولات الرقمية: تعزيز مرونة المعلومات والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي" و"محو الأمية الإعلامية ضمان لأمن المعلومات"، إضافة إلى دور الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد المتحدثون خلال الجلسات أن الثقافة الإعلامية لا تقتصر على تلقي المعلومات فحسب، بل تمتد لتشمل تقييمها والتحقق من مصداقيتها ومصدرها.

ونوه المتحدثون إلى ضرورة الاعتماد على مصادر متنوعة وموثوقة، محذرين من وجود منصات إخبارية لا تلتزم بمبادئ الدقة والموثوقية مما يؤدي إلى انتشار الأخبار الكاذبة التي تتلاعب بالرأي العام، مشيرين إلى أن التثقيف الإعلامي السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الأخبار وأن تزويد المحيطين بالمعلومات الصحيحة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بوعي في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.

وأوضح المتحدثون أن الثقافة الإعلامية تمكن المجتمع من التفكير النقدي مؤكدين أنه لا ينبغي للأفراد قبول ما يسمعونه ويقرأونه فورا بل عليهم تقييمه بدقة ووصفوا الإعلام بأنه ليس مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل له دور قيادي في تشكيل الرأي العام.

وأكد المشاركون ضرورة توفير بيئة إعلامية سليمة في المجتمع مع تعزيز العمل التربوي ونشر الثقافة الإعلامية بين جميع شرائحه مشددين على أهمية تبادل أحدث الأفكار التكنولوجية فضلا عن التعاون الدولي مع ممثلي وسائل الإعلام.

وحث المتحدثون على ضرورة تحقق الصحفيين من المعلومات التي يقدمونها للمجتمع ونقلها بشكل صحيح، مؤكدين أن أحد المهام الرئيسية لوسائل الإعلام غرس التفكير النقدي في المجتمع.

وفي سياق متصل قال الخبراء المشاركون إن الحقائق التي تعرضها برامج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGpt وغيرها بحاجة إلى تدقيق ولا يجب أن تؤخذ كما هي بل يجب التأكد من صدقيتها وموثوقيتها وأن "على الصحفيين العمل على تمكين الجمهور من التمييز بين الحقائق والأكاذيب من أجل سلامة المجتمعات .