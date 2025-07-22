"الإيكاو" تعتمد المبادرة الإماراتية “السوق العالمي للطيران المستدام” كفعالية سنوية

أبوظبي في 22 يوليو/ وام/ اعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، خلال دورته الـ"235"، مبادرة دولة الإمارات "السوق العالمي للطيران المستدام - GSAM" كفعالية سنوية رسمية ضمن أجندة فعاليات المنظمة، لتصبح بذلك مبادرة مستقلة لدولة عضو تتطور من رؤية إستراتيجية إلى فعالية دولية مدعومة تنظيميًا وإداريًا من قِبل الإيكاو.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، جاء اعتماد المبادرة تتويجا لجهود نوعية تقودها دولة الإمارات لترسيخ مفاهيم الاستدامة في قطاع الطيران العالمي، وتأكيدًا على قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى منصات فاعلة تحدث فرقًا حقيقيًا على مستوى السياسات والممارسات الدولية.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت مبادرة "السوق العالمي للطيران المستدام" بالتزامن مع استضافتها لأعمال ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ "GISS" في أبوظبي خلال فبراير 2025، حيث شهدت النسخة الأولى من المبادرة تفاعلًا واسعًا من الشركاء الدوليين والمشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك شركات الطيران والمصنعين والهيئات التنظيمية والمالية.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ريادتها في قطاع الطيران المدني إقليمياً ودولياً، حيث يجسد هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي تحظى بها الإمارات على خريطة الطيران المدني الدولي، ويؤكد تفوقها في ابتكار حلول مستقبلية وصناعة مبادرات عالمية مستدامة ومبتكرة تعزز من نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي، وتواكب متطلبات التنمية العالمية، ولقد نجحنا في تحويل فكرة وطنية إلى منصة مؤسسية عالمية تدعم أهداف الإيكاو وتسهم في بناء منظومة طيران أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

من جانبه، أكد سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن اعتماد مبادرة "السوق العالمي للطيران المستدام" كفعالية سنوية رسمية من قبل الإيكاو هو ثمرة عمل جماعي وطني ودولي استمر على مدار أكثر من عام.

وأضاف نعمل وفق رؤية متكاملة تجعل من دولة الإمارات مركزًا عالميًا لتسريع التحول نحو طيران منخفض الانبعاثات، ومبادرة "السوق العالمي للطيران المستدام" تمثل اليوم نموذجًا ناجحًا لكيفية تفعيل الشراكات الدولية من أجل استدامة هذا القطاع الحيوي.

من ناحيتهم أكد أعضاء المجلس، أن دولة الإمارات تتمتع برؤية استشرافية في اتخاذ خطوات حاسمة نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز الابتكار، حيث قدمت نموذجًا للعالم يُحتذى به في كيفية تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

وأشادوا بالدور الريادي للدولة في إطلاق هذه المنصة ودعم أجندة الاستدامة في قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبرزت مبادرة "السوق العالمي للطيران المستدام" كأداة محورية في دعم تحقيق الهدف الطموح طويل الأمد للإيكاو"LTAG" بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطيران، من خلال تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام “SAF” ، ووقود الطيران منخفض الكربون "LCAF"، وتفعيل منصة التمويل الدولية "Finvest Hub" التابعة للإيكاو.

وطرحت دولة الإمارات هذه المبادرة في عام 2024 من خلال بعثتها الدائمة لدى منظمة الإيكاو، بهدف واضح يتمثل في إنشاء سوق عالمي يربط بين السياسات والتكنولوجيا والتمويل لدعم تحول قطاع الطيران نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وقد حظيت الفكرة بدعم واسع، وتم تحويلها إلى مشروع واقعي من خلال جهود منسقة بين الهيئة العامة للطيران المدني، وفريق البعثة الدائمة للدولة في مونتريال، ومجموعة من الشركاء المحليين والدوليين.

وتتواصل حاليا الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من "السوق العالمي للطيران المستدام"، الذي من المتوقع أن يجمع مشاركين من مختلف دول العالم، بهدف دعم جهود منظمة الإيكاو لتحقيق هدفها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.