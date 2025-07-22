غدا ..انطلاق منافسات بطولة "محاربي الإمارات للفنون القتالية"في أبوظبي

أبوظبي في 22 يوليو/وام/ تنطلق غدا “الأربعاء” بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، بمنافسات النسخة العربية والأفريقية الـ61، والدولية الـ62، على مدار يومين في " سبيس 42 أرينا"، بشاطئ الراحة في أبوظبي، بمشاركة 48 مقاتلا ومقاتلة من 20 دولة، يتنافسون في 24 نزالاً بمختلف الأوزان والفئات.

تنظم البطولة “بالمز الرياضية”بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن أسبوع "أبوظبي للتحدي".

تتضمن منافسات النسخة العربية والأفريقية الحادية والستين 12 نزالا، بمشاركة 24 مقاتلا ومقاتلة، بينما تقام منافسات النسخة الدولية "62" بعد غد، وتشهد 12 نزالا، بمشاركة 24 مقاتلا ومقاتلة.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة تفاصيل الفعاليات خلال مؤتمر صحفي أمس، بمقر الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة ونخبة من أبطال الفنون القتالية المختلطة.

وتتجه الأنظار إلى النزال الأول على لقب "وزن الريشة" في النسختين العربية والأفريقية، بين البطل الأردني علي القيسي، والزيمبابوي سيلفستر تشيبفومبو، بينما يلتقي في النزال الرئيسي الثاني، الأذربيجاني، أساف تشوبوروف، والبرازيلي جواو بيدرو في وزن " البانتام".

وعلى مستوى السيدات تلتقي المقاتلة اليابانية كاناكو موراتا، والبرازيلية إديانا سيلفا في "وزن القشة"، بينما يجمع نزال "وزن الوسط" في المنافسة الدولية بين الأوزبكي خاتوم بوينازاروف غير المهزوم، والبيروفي جيمسلونتوب.

وأكد فؤاد درويش، أن نجاح سلسلة "محاربي الإمارات"، يجسد المكانة العالمية لدولة الإمارات في استضافة فعاليات الفنون القتالية المختلطة، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمؤسسات الحكومية، والشركاء وعبرعن أمله في أن تكون الفعاليات المقررة في النسختين 61 و62، امتداداً لنجاح أسبوع "أبوظبي للتحدي"، والذي يعد حدثاً استثنائياً على مستوى المنطقة والعالم.