"موانئ أبوظبي" تحصد المركز الأول بقطاع النقل ضمن تصنيفات "إكستل للاستثمارات المؤسسية"

أبوظبي في 22 يوليو /وام/ حصلت مجموعة موانئ أبوظبي للعام الثاني على التوالي، على أعلى مرتبة شرف لأفضل مؤسسة في علاقات المستثمرين، ضمن تصنيفات استطلاع "أفضل المؤسسات الكبرى الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا"، الصادر عن مؤسسة "إكستل للاستثمارات المؤسسية".

فقد حصدت المجموعة المركز الأول في قطاع النقل، ضمن تصنيفات استطلاع أفضل المؤسسات الكبرى الناشئة التي تزيد قيمتها السوقية على 5 مليارات دولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في حين حلَّت بالمركز الثاني بين جميع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، ضمن فئة "الشركة الأكثر تكريماً".

وحصلت مجموعة موانئ أبوظبي، المملوكة بنسبة 75% من قبل "القابضة" (ADQ)، على المركز الأول في أربع من بين سبع فئات إقليمية ضمن جوائز "إكستل" التي شاركت فيها المجموعة، بالإضافة إلى مركزين ثانٍ وثالث.

وفي فبراير 2025، استقطب "يوم أسواق رأس المال" الذي نظمته المجموعة في ميناء خليفة بأبوظبي عدداً كبيراً من أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى مجموعة من المحللين الماليين والمصرفيين المؤسسيين والاستثماريين وغيرهم من المشاركين في أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات، مما يؤكد على الاهتمام القوي بالاستثمار في أصول مجموعة موانئ أبوظبي، والتي تعد إحدى الشركات القليلة متعددة المجالات والمدرجة في أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبشأن الفئات، حصلت المجموعة على المركز الأول في قطاع النقل ضمن تصنيفات استطلاع "أفضل المؤسسات الكبرى الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا"، وذلك في فئات "أفضل مسؤول في علاقات المستثمرين"، و"أفضل فريق لعلاقات المستثمرين"، و"أفضل برنامج لعلاقات المستثمرين"، و"أفضل يوم للمستثمرين/المحللين".

وحصلت المجموعة أيضا على المركز الثاني في فئة "أفضل برنامج للمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة"، وحلَّت في المركز الثالث ضمن فئة "أفضل رئيس تنفيذي للشؤون المالية".

وقال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة، إن الحصول على هذا التقدير يعكس الجهود المتواصلة في تعزيز المصداقية، وتبني أفضل معايير التواصل والإدارة المالية، وتخصيص رأس المال، وجودة العلاقات مع المستثمرين، موضحا أن النتائج القوية في تصنيفات عام 2025 لها دلالاتها الواضحة، والتي تجلّت مرة أخرى من خلال آراء الخبراء والمتخصصين في مجتمع الاستثمار المالي الدولي الأمر الذي يعكس التزام المجموعة بتبني أفضل المعايير في المجال.