"أونكتاد" تحذر الدول النامية من الاعتماد على السلع الأساسية في تصحيح مسارها الاقتصادي

جنيف فى 22 يوليو / وام / حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) البلدان النامية من الاعتماد على السلع عميقة الجذور لتصحيح مسارها الاقتصادي والتي تشمل الطاقة والتعدين والزراعة سواء القمح أو القهوة أو المعادن كالنحاس والليثيوم .

وأكدت المنظمة في تقرير صدر اليوم فى جنيف حول حالة الاعتماد على السلع الأساسية خلال عامى 2021 و 2023 – خاصة بالبلدان النامية أن الاعتماد المتجذر على هذه المنتجات الأساسية - التي لطالما كانت مصدر قلق عالميا - يعيق التنمية الصناعية ويهدد الاستقرار المالي للدول عند تقلب الأسعار العالمية.

وقالت إن مما يثير القلق أن الاعتماد على السلع الأساسية منتشر في الاقتصادات الضعيفة والهشة هيكليا مما يؤثر على أكثر من 80 % من أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية وحوالي 60 % من الدول الجزرية الصغيرة النامية .

وكشفت أن ثلثي البلدان النامية تقريبا - 95 من أصل 143 دولة– ظلت معتمدة على السلع الأساسية خلال عامي 2021 و 2023 خاصة في دول وسط وغرب أفريقيا والتي حقق معظمها أكثر من 80% من عائدات صادراتها من السلع الأولية فى ذات الوقت الذى ظهرت أنماط مماثلة في آسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية حيث تلعب ثروة الموارد دورا محوريا في التجارة.

ونبه التقرير إلى أنه من دون بذل المزيد من الجهود لتنويع الاقتصادات وإضافة القيمة فإن الدول تخاطر بإهدار فرص تحويل ثرواتها من المواد الخام إلى محركات للنمو المستدام والمرن وقال إن صادرات السلع الأساسية لاتزال تشكل محورا أساسيا في الاقتصاد العالمي مشكلة 32.7 % من التجارة الدولية من حيث القيمة بين عامي 2021 و2023 بانخفاض طفيف عن 35.5% المسجلة قبل عقد من الزمن.

ولفت التقرير إلى أنه بمقارنة الفترتين فقد ارتفعت قيمة التجارة العالمية في السلع بنسبة 25.6% بينما توسعت تجارة السلع الأساسية ببطء نسبي ولم تتجاوز 15.5 % .

ونوه إلى أن هذا التحول يؤكد أن الدول التي تصدر المواد الخام بشكل رئيسي قد تحرم من الاستفادة من المزايا الأوسع للتجارة العالمية مدفوعةً بشكل متزايد بالتنويع والابتكار والانتاج ذي القيمة المضافة.

وأوضح التقرير أن منتجات الطاقة واصلت هيمنتها على تجارة السلع الأساسية العالمية وشكلت 44.5% من إجمالي القيمة خلال الفترة 2021- 2023 وإن كانت هذه الحصة أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان حيث بلغت 52.1% وعزا ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتغير الطلب على الطاقة - بما في ذلك التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة - مما أعاد تشكيل تدفقات التجارة العالمية .

فى ذات الوقت لفت التقرير إلى أن صادرات السلع الزراعية نمت بنسبة 34% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار معظمها من المواد الغذائية تلتها منتجات التعدين مثل المعادن والخامات بزيادة قدرها 33.4% في قيمة الصادرات بمتوسط 1.65 تريليون دولار سنويا خلال الفترة 2021- 2023.