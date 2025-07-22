"إمباور" تبدأ تزويد المرحلة الأولى من "برج الحبتور" بخدمات التبريد

دبي في 22 يوليو /وام/ أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، اليوم، عن بدء تزويد المرحلة الأولى من مشروع "برج الحبتور" أضخم معلم سكني في العالم بمساحة 3,517,313 قدماً مربعة بخدمات التبريد.

وتوقعت استكمال جميع مراحل المشروع بحلول نهاية عام 2027، لتصل القدرة الإجمالية إلى 7,200 طن تبريد، وهو ما يعادل نحو 75% من احتياجات برج خليفة من التبريد خلال أوقات الذروة.

يأتي ذلك في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين "إمباور" ومجموعة الحبتور في أبريل 2024 والتي تُعنى بتزويد مشروع "برج الحبتور"، بخدمات المؤسسة انطلاقاً من إحدى محطاتها الواقعة في منطقة الخليج التجاري.

وأكدت "إمباور" أنها ستوفر خدمات تبريد المناطق باستخدام أنظمة متطورة، تضمن كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وتم تصميم الشبكة الخاصة بالمشروع وفقاً لأفضل الممارسات البيئية لتلبية متطلبات التبريد بكفاءة واستدامة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "نحرص على توفير خدمات تبريد مستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع لإمارة دبي وتتواءم مع طموحاتها البيئية ومستهدفات دولة الإمارات بالحفاظ على الموارد الطبيعية وبناء اقتصاد أخضر مستدام والوصول إلى الحياد الكربوني.

