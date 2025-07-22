الكشف عن تفاصيل جائزة رأس الخيمة للإبداع - فئة المأكولات والمشروبات

رأس الخيمة في 22 يوليو/وام/ كشفت غرفة تجارة رأس الخيمة عن تفاصيل جائزة رأس الخيمة للإبداع - فئة المأكولات والمشروبات بدورتها الأولى والتي يحصل الفائز بها على محل تجاري مجهز بمركز المنار مول وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدت اليوم.

تنطلق الجائزة برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة وتنظيم كل من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، ومركز رأس الخيمة للمعارض ، ودعم مجموعة الحمراء، والمنار مول .

شهد المؤتمر الصحفي تقديم عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن الجائزة ، التي تستهدف المواطنين بجميع إمارات الدولة ، وتهدف في المقام الأول إلى ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة رائدة في مجال الإبداع والابتكار وتوفير بيئة محفزة للابتكار من خلال الدعم المالي والمعنوي للمبدعين والمبتكرين ، وتشجيعهم على تطوير أفكارهم ومشاريعهم. حضر المؤتمر سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، وسعادة يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة ، وإيمان الهياس مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، ولي نورثمور نائب الرئيس للمنار مول .

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة التجارة في كلمة له أن الجائزة تعد مبادرة وطنية تستهدف تعزيز التنافسية ، وتحفيز الابتكار ، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال ، ودعم الاقتصاد بالإمارة ، إلى جانب تشجيع الأفكار والمقترحات المبتكرة المتعلقة بقطاع المأكولات والمشروبات لافتاً إلى أن غرفة تجارة رأس الخيمة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز دور مواطنينا في القطاع الخاص من خلال إطلاق المبادرات التي تتيح لهم ، تحقيق طموحاتهم والإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني .

وأضاف النعيمي أن جائزة رأس الخيمة للإبداع - فئة المأكولات والمشروبات – تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ، والاستثمار في طاقاتهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل ، باعتبارها ركناً أساسياً ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة وذلك في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة التي تحرص على الاستثمار في قدراتهم وتأهيلهم لمستقبل مشرق وثقتها في أن المواطنين الفائزين بهذه الجوائز يشكلون قصص نجاح تُضاف إلى إنجازات رأس الخيمة ودولة الإمارات.

من جهته أكد سعادة يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب أن الجائزة منصة تحفيزية لتعزيز ثقافة الابتكار وتقديم الدعم للمبتكرين مؤكداً أن إطلاقها جزء لا يتجزأ من جهود المؤسسة لتعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة .

من جهته ذكر ولي نورثمور نائب الرئيس للمنار مول أن الوحدة المعروضة كجائزة للفائز تُعد من أفضل الوحدات من حيث الموقع المجاور للبوابة الرئيسية والمساحة الداخلية والخارجية والتي سيتم استغلالها مشيراً الى الوحدة سيتم تجهيزها على أعلى مستوى من قبل غرفة التجارة بما يناسب ونشاط المأكولات التي سيتم عرضها ناهيك عن الدعم والتسويق للمحل مشيراً إلى أن عدد الزوار للمنار مول يتزايد وشهد مهرجان المطاعم أكثر من 500 ألف زائر وهذا وحده يُعد أكبر تسويق للمشروع الفائز بالجائزة .

واستعرض سعادة يوسف إسماعيل تفاصيل جائزة " رأس الخيمة للإبداع " - فئة المأكولات والمشروبات- والتي تستهدف الكشف والبحث عن أبرز المشاريع الإماراتية المتميزة في قطاع المأكولات والمشروبات ، وتقتصر في دورتها الأولى على المواطنين من إمارات الدولة ويحصل الفائز بالجائزة على محل تجاري مجهز في المنار مول مجانًا ولمدة ثلاث سنوات.

وأشارإلى أنه فيما يخص آلية التسجيل والترشيح للجائزة فإنه سيتم فتح باب الاشتراك اعتبارا من اليوم وحتى 12 أكتوبر المقبل من خلال موقع الجائزة www.raktalentaward.ae ، على أن يتم إخضاع جميع الطلبات بعد ذلك للفرز والتقييم إلكترونياً من قبل لجان متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة للجوائز العالمية وبإنتهاء التسجيل والفرز والتقييم ، ستكون هناك مقابلات شخصية للمرشحين تليها المرحلة الأخيرة لتقييم المرشحين للجائزة ، من خلال إخضاعهم أو ممثلين عنهم لعملية إعداد طهي مباشر أمام لجنة محكمين متخصصة على أعلى مستوى ومن ثم يتم إعلان الفائز .