"موارد دبي" تنظم "مختبر التغيير المجتمعي"

دبي في 22 يوليو/وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ممثلة بإدارة الإستراتيجية والتميز، "مختبر التغيير المجتمعي" دعما لأهداف عام 2025 “عام المجتمع”وذلك في خطوة تستهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وتعزيز مشاركتها في المبادرات المجتمعية والمؤسسية.

شارك في المختبر ممثلون عن هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي للمرأة، ومجلس دبي الرياضي، إلى جانب نخبة من الخبراء والقيادات من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة مجموعة من المبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ التكامل المجتمعي وتعزيز دور الأفراد في التنمية المستدامة.

وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تنظيم المختبر يجسد التزام الدائرة بمستهدفات عام المجتمع، وسعيها لتأسيس منظومة متكاملة تدعم التكامل الحكومي وترتقي بجودة الحياة.

وأشار إلى أن "عام المجتمع" دعوة لترسيخ قيم التلاحم والتكافل، وأن الموارد البشرية تمثل محركا رئيسا للتغيير المجتمعي، لافتا إلى أن المختبر يهدف إلى تطوير حلول ترتكز على الابتكار المجتمعي، بما يعزز مرونة المؤسسات ويبني بيئة محفزة للمشاركة والتفاعل.

تناول المختبر أربعة محاور رئيسية هي السياسات والأنظمة الداعمة لتمكين كافة الفئات والتمكين وبناء القدرات والتمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي والمشاركات والشراكات الهادفة إلى دعم أصحاب الهمم والمتقاعدين والمرأة عبر شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.

وأكد المشاركون في ختام أعمال المختبر أهمية تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى مبادرات عملية تُمكّن فئات المجتمع، وتعزز التكامل المؤسسي، انسجاما مع رؤية حكومة دبي في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.