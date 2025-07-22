"الموانئ والجمارك " تختتم معسكرها الطلابي الصيفي الأول بدبي

دبي في 22 يوليو /وام/ اختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المعسكر الطلابي الصيفي الأول للفئة العمرية من 8 إلى 12 عاماً، في مبادرة تعكس حرصها على إشراك أجيال المستقبل في تحقيق التوجهات الاقتصادية لدبي، والتعريف بالخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المتعاملين.

شمل برنامج المعسكر مجموعة من ورش العمل والبرامج التفاعلية والمحاضرات التوعوية وإجراء التجارب المخبرية، التي تتعلق باختصاصات المؤسسة وأدوارها الحيوية.

وفي ختام البرنامج، أقيم حفل تخريج الطلبة حيث كرم سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه سعيد البناي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي، المشاركين بالشهادات بحضور أولياء أمورهم، تقديراً لمشاركتهم الإيجابية وروحهم التفاعلية.

وقال سعادة ناصر النيادي إن استثمارنا في أبنائنا الطلبة استثمار في مستقبل المؤسسة وتوجهاتها الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى دور المؤسسة الرئيسي في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة دبي مركزا رائدا مستداما لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

