"البارالمبية" تعلن انضمام "أبوظبي وعجمان" لنشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3

دبي في 22 يوليو/وام/أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية انضمام نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ونادي عجمان لذوي الإعاقة إلى نشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3)، اعتباراً من الموسم المقبل، ليرتفع عدد الأندية المشاركة إلى 6 في خطوة تعكس نجاح استراتيجية اللجنة في توسيع قاعدة اللعبة وتعزيز حضورها محلياً.

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة، أن الموسم الحالي - الذي اختتم الأحد الماضي - كان من أنجح المواسم، بفضل الندية والمستوى المتقدم الذي قدمته الفرق الأربعة المشاركة، مشيراً إلى أن الاهتمام المتزايد من اللجنة والأندية أسهم في تطوير اللعبة، واستقطاب أندية جديدة إلى منافساتها.

وحافظ نادي دبي لأصحاب الهمم على لقبه بطلاً لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 للموسم الثاني على التوالي، بعد أن أنهى التجمع الرابع والأخير، الذي استضافه نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، محققاً العلامة الكاملة.

وأشار المهيري إلى أن توسع المشاركة من شأنه دعم جاهزية المنتخب الوطني، خاصة مع اقتراب مشاركته في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، المقررة الشهر المقبل في جنوب أفريقيا، بعد أن حل خامساً في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي أقيمت في هانجتشو بالصين مؤخراً.

وأضاف أن اللجنة الفنية أعدت برنامجاً متكاملاً لتجهيز اللاعبين على المستويين الفني والبدني، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً في الاستحقاقات المقبلة.