رباعي منتخب الإمارات يتأهل إلى دور الـ32 في بطولة العالم للسنوكر بالبحرين

المنامة في 22 يوليو/وام/تأهل لاعبو منتخب الإمارات للسنوكر إلى دور الـ32 في فئة الـ6 كرات، ضمن منافسات بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، بعد نجاحهم جميعاً في اجتياز مرحلة المجموعات، التي ضمت 60 لاعباً موزعين على 15 مجموعة.

يمثل المنتخب في الدور المقبل كل من محمد شهاب، الذي يواجه الهندي باراس جوبتا، ومحمد الجوكر الذي يلتقي القطري علي العبيدلي، إلى جانب عيسى الهاشمي الذي يلعب أمام الأفغاني صالح محمدي، وعبد الرحمن سيف الشامسي الذي يواجه الصيني بان يي مينج.