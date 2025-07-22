قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية بإدارة مسرح الجريمة

أبوظبي في 22 يوليو/وام/ اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي خلال زيارته إدارة مسرح الجريمة بقطاع الأمن الجنائي، على المبادرات التطويرية والمؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية التي تدعم أبرز المهام والجهود التطويرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الجريمة وتطبيق أفضل الممارسات الشرطية العالمية.

وناقش معاليه مع الضباط جهودهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية، والإجراءات المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ووجّه بمواصلة تطوير آليات العمل لضمان توثيق الأدلة بدقة وسرعة الاستجابة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويقود إلى الوقاية من الجريمة.

وشدد معاليه على ضرورة تحقيق المزيد من الإنجازات التي تواكب التطورات العالمية في الأجهزة والمعدات وآليات العمل، ليُسهم ذلك في كشف وحل الجرائم المعقدة بإشراف كوادر وطنية متخصصة ذات خبرة وعلم، عبر إجراءات فنية دقيقة، بما يعزز الأمن والأمان ويحقق العدالة الجنائية بأقصى درجاتها.

رافق معاليه خلال الزيارة اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعقيد سالم خليفة الدرعي مدير إدارة مسرح الجريمة، والمقدم سيف عبيد الكعبي مدير المكتب التنفيذي.