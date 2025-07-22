مفوضية حقوق الإنسان : أوامر التهجير والهجمات الإسرائيلية تزيد معاناة الفلسطينيين

جنيف في 22 يوليو/ وام/ قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن أوامر التهجير الإسرائيلية الأخيرة والهجمات المكثفة على جنوب غرب دير البلح في قطاع غزة زادت من معاناة الفلسطينيين، وعمقت أزمتهم الإنسانية .

وحذر تورك في بيان اليوم صدر في جنيف من أن الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية ستؤدي حتما إلى مزيد من سقوط المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مشيرا إلى ارتفاع مخاطر القتل غير المشروع وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، لا سيما مع تمركز المدنيين في المناطق المستهدفة والأساليب العسكرية المستخدمة.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن المنطقة تضم العديد من المرافق الإنسانية الحيوية مثل العيادات والملاجئ والمطابخ المجتمعية منوها إلى أنه تم تدمير المنازل ما أجبر آلاف المدنيين على النزوح نحو مناطق مكتظة وغير آمنة، مما يعوق إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد تورك أن “التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل يعد جريمة حرب وقد يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية” داعيا إسرائيل "كقوة محتلة" إلى ضمان توفير الغذاء والدواء للسكان والسماح الفوري غير المشروط بدخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وطالب بوقف فوري لأعمال القتل والتدمير والانتهاكات الواسعة للقانون الدولي.

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