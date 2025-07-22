"تخطيط الشارقة" توفر صورا فضائية حديثة بدقة عالية

الشارقة في 22 يوليو/وام/ أعلنت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، بالتعاون مع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، عن توفير صور فضائية حديثة عالية الدقة تصل إلى 15 سنتيمتراً، ضمن جهود تحديث قواعد البيانات الجغرافية وتعزيز جودة التخطيط العمراني في الإمارة.

وأكد المهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس الدائرة أن هذه الصور تُعد أداة أساسية لجمع المعلومات المكانية وتحديث البيانات الوصفية للمخططات، مما يسهم في رفع دقة وكفاءة التخطيط العمراني، ويدعم رؤية حكومة الشارقة نحو مدن ذكية ومستدامة قائمة على التحول الرقمي.