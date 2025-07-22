انطلاق البطولة العربية للشطرنج بالدار البيضاء بمشاركة 216 لاعبا و لاعبة

الدار البيضاء في 22 يوليو/وام/ انطلقت الليلة الماضية منافسات البطولة العربية للشطرنج التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتستمر حتى 28 يوليو الجاري وتحتضنها مدينة الدار البيضاء بمشاركة 216 لاعبا ولاعبة للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة يمثلون نخبة من الأبطال الواعدين من 13 دولة عربية يتنافسون على جوائز مالية قدرها 14700دولار .

حضر افتتاح الجولة الأولى بشرى القادري رئيس الجامعة الملكية المغربية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة والدكتورة مليحة المازمي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد العربي للشطرنج واللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج وحسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الوفود.

وشهدت الجولة الأولى في جميع الفئات صدارة مشتركة على المراكز الأولى حيث تصدر المركز الأول في فئة تحت 20 سنة 8 لاعبين من بينهم الإماراتي محمد سعيد الليلي برصيد نقطة كاملة وفي الفئة نفسها للفتيات تصدرت 4 لاعبات المقدمة هن التونسية ياسمين الجميعي والفلسطينية تقوى الحموري والمغربية وصال الشربيني برصيد نقطة كاملة.

وتقاسم 11 لاعبا قمة فئة تحت 18 سنة للذكور بعد تحقيق الفوز الأول يتقدمهم التونسي فريج شادلي ومواطنه يوسف السخيري بالإضافة إلى لاعبين من المغرب ومصر والعراق والإمارات فيما تصدرت 6 لاعبات قمة الفئة نفسها للإناث تتقدمهن الفلسطينية إيمان صوان .

فيما شهدت بقية الفئات صدارة مشتركة كونها الجولة الأولى و دخل جميع اللاعبين واللاعبات الذين حققوا الفوز الأول ضمن قائمة الصدارة.

وأعربت بشرى القادري عن سعادتها باستضافة المغرب للبطولة العربية للفئات السنية بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج مؤكدة أن توقيت البطولة يتزامن مع أحداث كثيرة منها اليوم العالمي للشطرنج ومرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد العربي للشطرنج.

ورحبت القادري بجميع الوفود العربية المشاركة في البطولة مشيرة إلى أن التظاهرة العربية انطلقت وسط حضور مميز من اللاعبين واللاعبات العرب الذي يمثلون مستقبل الشطرنج العربي وأعربت عن الأمل في أن يحقق الجميع الأهداف من المشاركة.

من جانبه قال حسين خوري : “يسعدنا التواجد والمشاركة في البطولة العربية بالدار البيضاء ونتوجه بالشكر إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج على الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة وللجامعة الملكية المغربية للشطرنج على التنظيم الرائع وحسن الاستضافة”.

وأضاف أن الشطرنج العربي يعتمد على هذه المواهب إلى جانب قاعدة شطرنجية كبيرة للعبة وهو ما يصب في صالح اللعبة على المستوى العالمي.