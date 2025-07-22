"حوارات نماء" تعزز وعي المرأة لترسيخ دورها المجتمعي

الشارقة في 22 يوليو/وام/ نظمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في الجادة بالشارقة، أولى جلسات سلسلة "حوارات نماء"، المبادرة المجتمعية التي تستهدف رفع وعي النساء بمواضيع تمس حياتهن اليومية وتمكينهن من اتخاذ قرارات تعزز مشاركتهن الفاعلة في المجتمع.

جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان " المرأة والمخاطر المالية .. فهم، وعي وتمكين "، مستهدفة النساء من عمر 18 عاما فما فوق، من مختلف الفئات المجتمعية.

أقيمت الجلسة بالشراكة مع دائرة القضاء في الشارقة، وقدمت خلالها القاضي الدكتورة سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي في الدائرة رؤية قانونية حول أبرز التحديات المالية التي تواجه المرأة وسبل الحماية القانونية التي يكفلها القانون.

وأكدت مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن التمكين يبدأ بالوعي، وأن المرأة الواعية ماليا وقانونيا قادرة على حماية مكتسباتها وتعزيز استقرارها الأسري والمجتمعي، مشيرة إلى أن "حوارات نماء" تسعى إلى تقديم محتوى تفاعلي يعزز المعرفة ويحفز على التغيير الإيجابي.

تتضمن السلسلة 5 جلسات هذا العام تُعقد ضمن ثلاثة محاور رئيسية المخاطر المالية، ومسيرة المرأة المهنية في مجالات التقنية والهندسة، وأدوات لزيادة الدخل باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء مجتمع داعم للمرأة وتعزيز الوعي المجتمعي بدورها الحيوي.