انطلاق البطولة الدولية للتايكواندو غداً في العين بمشاركة 600 لاعب ولاعبة

العين في 22 يوليو/وام/ تنطلق يوم غد “الأربعاء”على استاد خليفة بن زايد بالعين منافسات البطولة الدولية للتايكواندو "جي تي إف"، وتستمر حتى يوم 27 يوليو الجاري بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة.

تتضمن البطولة منافسات مختلفة أبرزها القتال الحر، وكسر الألواح، واختبارات الأحزمة، والفئات الملونة للاعبين من مختلف المستويات.

تنظم البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتايكواندو "جي تي إف"، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وجاء الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي أمس بفندق "إيلا جراند" في العين.

وأشار سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إلى الدور المجتمعي للبطولة، وأثرها في نشر ثقافة الرياضة، وتعزيز أسلوب الحياة النشط، مؤكدا في الوقت نفسه دعم الاتحاد المستمر لمثل هذه المبادرات النوعية.

وقال عبدالله الكمالي رئيس اللجنة المنظمة، إن البطولة تعد أحد أبرز الأحداث الرياضية، وتم الإعداد لها وفق أعلى المعايير التي تتماشى مع المكانة العالمية للدولة في استضافة الفعاليات والبطولات الرياضية.

وتوجه دامير خليلوف، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو (جي تي إف)، بالشكر إلى دولة الإمارات، واللجنة المنظمة والشركاء، واللجان المختلفة على استضافة الحدث في مدينة العين، معبراً عن رغبته بالمزيد من التعاون لنشر اللعبة في الإمارات، لتجسيد قيم التنافس الشريف، والروح الرياضية، والتبادل الثقافي.

من جانبه أكد سعيد الظاهري ممثل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أهمية الفعاليات الدولية في تعزيز مكانة منطقة العين وجهة رياضية وسياحية عالمية، والقيمة الثقافية والرياضية التي تضيفها للمنطقة، ودورها في جذب الزوار، وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية.