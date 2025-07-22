خيرية الشارقة تتفقد مشاريعها في سريلانكا

كولومبوفي 22 يوليو/وام/ تفقد وفد جمعية الشارقة الخيرية خلال زيارة ميدانية لسريلانكا عددا من المشاريع التنموية والإنسانية المنفذة.

تأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية الجمعية التي تركز على الرصد الميداني المباشر للمشاريع والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الشفافية الكاملة في توثيق الأثر الإنساني وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تركز بشكل أساسي على تمكين الإنسان من خلال دعمه تعليميا وصحيا في المقام الأول.

ترأس الوفد سعادة عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية وضم محمد حمدان الزري مساعد المدير التنفيذي للمكاتب والشؤون الخارجية.

شملت الزيارة المراكز الصحية التي أنشأتها الجمعية بما فيها العيادة المتنقلة والخدمات الطبية المقدمة وقرية الشارقة النسائية التي تضم عددا من بيوت الفقراء ومركزا مهنيا لتدريب النساء على إجادة المهن الصغيرة مع تزويدهن بالأدوات التي تناسب احتياجهن وتوفر لهن فرصة عمل ضمن برامج الأسر المنتجة.

وأعرب المستفيدون عن امتنانهم لدولة الإمارات وجمعية الشارقة الخيرية على ما يقدمانه من دعم يُغيّر واقعهم نحو الأفضل.