مركز أبوظبي للغة العربية ينظم فعالية "كاريوكي بالعربية" للأطفال والناشئة

أبوظبي في 22 يوليو/وام/ اختتم مركز أبوظبي للغة العربية فعالية "كاريوكي بالعربية" التي أطلقها ضمن مبادرته المخصصة للأطفال والناشئة "صيفنا بالعربية" وشملت أنشطة فنية، ولغوية، جمعت بين جمال الموسيقى، والمعرفة، والإبداع .

شهدت الفعالية - التي استضافتها جزيرة السعديات، وأقيمت بالتعاون مع منصة "أنغامي" - مشاركة أكثر من 20 طفلاً تفاعلوا مع ما قدّمته من مضامين ترفيهية، وثقافية ثريّة حيث أتيحت لهم فرصة إعادة تأدية بعض الأغنيات باللغة العربية الفصحى.

وتعرّف المشاركون على أساسيات الموسيقى مثل السلم الموسيقي، والإيقاعات، والألحان، والآلات، ومقامات الموسيقى العربية الأساسية، والمقامات الفرعية وغيرها.

وخاض الأطفال خلال الفعالية تجربة استثنائية مكّنتهم من الوقوف على المسرح ومواجهة الجمهور بعد القيام ببعض التمارين الضرورية مثل أداء الأغنيات، والتنفّس، وإحماء الصوت، والتركيز على مخارج الحروف الثابتة، والمتحرّكة، ضمن ثلاث مجموعات حملت كلّ واحدة منها اسم مقام موسيقي (عجم، الحجاز، نهاوند).

وضاعفت الفعالية من المتعة لدى الأطفال المشاركين حيث تم إطلاق اسم آلة موسيقية على كلّ طفل مشارك، لتُختتم الفعالية بتسليم الأطفال شهادات مشاركة، الأمر الذي ترك في نفوسهم ذكرى جميلة عن إبداعات اللغة العربية، وفنون الموسيقى.