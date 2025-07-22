مهرجان ليوا للرطب يتوج الفائزين بمسابقة مزاينة الشيشي

أبوظبي في 22 يوليو/وام/ توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة مزاينة الليمون، لفئتي المحلي والمنوع، والتي شهدت منافسات بين 69 مزرعة قدمت نحو 700 كيلوجرام من الليمون المنتج من مزارع الدولة لهذا الموسم، ضمن مسابقات الدورة الـ21 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

توج الفائزين سعادة عبيد المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، والدكتور سعيد محسن المزروعي مدير مكتب منطقة الظفرة في مركز النقل المتكامل، والمهندس محمد صالح الحضرمي مدير إدارة كفاءة الطاقة والمياه بالإنابة في دائرة الطاقة بحضورعدد من المزارعين وعشاق المسابقات التراثية وزوار المهرجان.

أسفرت النتائج في مزاينة رطب الشيشي عن فوز زايد عيسي مبارك المنصوري بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني فاطمة سعيد محمد العرياني، وحلت في المركز الثالث سريعة عامر جديد المنصوري، ونال المركز الرابع معلا علي مرشد خميس المرر، وفي المركز الخامس عبدالله سعيد تريس المزروعي.

كانت اللجنة المنظمة قد تسلمت نحو 500 كيلوغرام رطبا، من 48 مزارعاً من مختلف أرجاء الدولة للمشاركة في المزاينة التي رصدت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم وحصل الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.

على صعيد متصل، تبدأ لجنة التحكيم في مهرجان ليوا للرطب، صباح غدٍ الأربعاء، تسلم مشاركات المزارعين في مسابقتي مزاينة رطب الفرض (الشوط المفتوح) وفرض مزارع منطقة العين، فيما بدأت صباح اليوم "الثلاثاء" تسلم مشاركات مسابقتي مزاينة رطب الخلاص (الشوط المفتوح) وخلاص مزارع منطقة العين.