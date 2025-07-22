حرف يدوية إماراتية تروي عبق الماضي بمهرجان ليوا للرطب

أبوظبي في 22 يوليو/ وام/ يحتضن مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ21، المقام حاليا بمدينة ليوا بمنطقة الظفرة، مجموعة متميزة من المنتجات اليدوية التراثية، التي أبدعتها أنامل إماراتية ضمن جناح الحرف اليدوية.

يضم الجناح 14 ركنا تعرض مجموعة متنوعة من الحرف التقليدية المستمدة من النخلة، والتي لطالما شكّلت جزءاً لا يتجزأ من حياة أبناء الإمارات.

ومن بين هذه الحرف السف، وصبغ الخوص، والكرمة، وفوالة الحيب، وفوايل التمر، والقرص، وبخور النخيل، وأعواد البخور، والكرب، وصناعة الفحم، وصناعة الورق، والسجاد، وزهور الخوص.

وتشكل الحرف اليدوية في المهرجان لوحات تراثية غنية، يتعرف زوار المهرجان من خلالها على طرق تطويع النخلة لصناعة منتجات يدوية تستخدم في الحياة اليومية، مع تحقيق منافع اقتصادية تعود بالفائدة على الأسر المنتجة، وإبراز دور المرأة الإماراتية في تدوير منتجات النخلة للتأقلم مع المكان والظروف المناخية، وقهر الصعاب، مع التمسك بالهوية الوطنية والتاريخ العريق ونقله من جيلٍ إلى جيل.

يُعد جناح الحرف اليدوية فرصة لزوار المهرجان للاطلاع على إبداعات نساء الإمارات في تحويل مكونات البيئة إلى منتجات اقتصادية وتراثية، تسرد قصة وطن حافظ على أصالته، وواصل تطوره بيدٍ ممسكة بجذور الماضي، وأخرى تصنع الحاضر والمستقبل.