إجلاء 70 ألف شخص وفقدان اثنين بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار "ويفا" بالفلبين

مانيلا في 22 يوليو/ وام/ أجبرت الفيضانات الناجمة عن إعصار "ويفا" في الفلبين 70 ألف شخص على ترك ديارهم في محيط العاصمة مانيلا فيما اعتبر شخصان على الأقل في عداد المفقودين.

وذكرت السلطات الفلبينية المعنية أنه تم اليوم إغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية في العاصمة والمقاطعات المحيطة بعد هطول الأمطار بغزارة ما تسبب في فيضان نهر ماريكينا.

فيما لجأ أكثر من 23 ألف شخص يعيشون على ضفاف النهر خلال الليل إلى المدارس والصالات التابعة للبلدية في حين أجلي نحو 44 ألف شخص آخرين من مدينتي كيزون سيتي وكالوكان في مانيلا الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفلبينية من تشكل منخفض استوائي قبالة الساحل الشرقي للبلاد قد يحمل أمطارا غزيرة حتى نهاية الأسبوع.

وأدى إعصار "ويفا" الذي ضرب البلاد أواخر الأسبوع الماضي إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وفقدان مثلهم بوسط الفيلبين وجنوبها حسب المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.

-خلا-