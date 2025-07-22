"أراضي دبي" و"الإمارات دبي الوطني" يطوران آليات تسجيل التصرفات العقارية

دبي في 22 يوليو / وام / وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تطوير آليات تسجيل التصرفات العقارية وتعزيز كفاءة المنظومة العقارية من خلال حلول مالية مبتكرة تدعم رحلة المستثمرين وتضع المتعامل في قلب العملية.

وتشمل الشراكة تنفيذ دراستين استباقيتين تغطي الجوانب التنظيمية والإجرائية، وتهدف الأولى لتحسين عملية تسجيل التصرفات العقارية المبرمة خارج الدولة، والثانية لتقديم خدمات مالية تسهم في تبسيط معاملات البيع العقاري وتعزيز سهولة الإجراءات.

وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام الدائرة، أن هذه الخطوة تمثل رافدا مهما لتطوير منظومة التسجيل العقاري وتوسيع نطاق الشفافية والكفاءة بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويعزز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري العالمي.

وأشار هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الشراكة تعكس التزام البنك بدعم الابتكار وتقديم حلول ترتقي بتجربة المتعاملين وتسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري.

وتأتي الشراكة ضمن جهود أوسع لدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى جعل الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية، كما تندرج في إطار رؤية تنموية متكاملة ترتكز على تهيئة بيئة تنظيمية محفزة قادرة على جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مرونة وتنافسية القطاع العقاري، ويجسد التعاون نموذجا للتكامل بين القطاعين الحكومي والمالي لدعم التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات ومواكبة التحولات المستقبلية في بيئة الأعمال العقاري.