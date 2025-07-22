عبداللطيف الفردان رئيسا لاتحاد كرة السلة بالتزكية

دبي في 22 يوليو / وام / اعتمدت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة المستشار بدر الحمادي، فوز سعادة عبداللطيف ناصر الفردان برئاسة الاتحاد للدورة الجديدة 2024 - 2028 بالتزكية، بعد إغلاق باب الاعتراضات وعدم تقدم أي مرشح آخر لهذا المنصب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم عقب انتهاء فترة تقديم الاعتراضات على الترشح لمقعد الرئاسة، حيث أكدت اللجنة أنها تلقت ترشيحاً واحداً فقط من الفردان، ممثل نادي الشارقة، وبالتالي لم يُنظر في أي اعتراضات لاحقة تخص هذا الترشح، وتم تعميم القرار على الأندية المعنية باللعبة في الدولة.

ويُعد عبداللطيف الفردان سادس رئيس في تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه عام 1976، ويتمتع بخبرة طويلة في العمل الإداري الرياضي، حيث شغل مناصب عدة داخل الاتحاد منذ عام 2008، منها أمين عام مساعد، ثم نائبا للرئيس لثلاث دورات متتالية.

وأعلنت اللجنة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد اعتباراً من اليوم، على أن يستمر التقديم حتى الأول من أغسطس المقبل، فيما تقرر عقد الانتخابات العامة يوم 24 أغسطس المقبل.