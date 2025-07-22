"طرق دبي": وفيات الدهس تراجعت من 9.5 إلى 0.35 لكل 100 ألف نسمة

دبي في 22 يوليو / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تمكنها من خفض نسبة وفيات حوادث الدهس بشكل استثنائي، حيث تراجع المعدل من 9.5 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان في عام 2007 إلى 0.35 حالة فقط في عام 2024، وذلك في إنجاز بارز يعكس نجاح إستراتيجيتها للسلامة المرورية.

وبناء على هذا النجاح، تكثف الهيئة جهودها التوعوية، حيث أطلقت حملة جديدة ضمن برنامج "سلامة المشاة على الطرقات" تستهدف الوصول إلى 20 ألف عامل خلال العام الجاري 2025، وذلك بالتعاون مع شركة إعمار العقارية.

وتأتي هذه الجهود المركزة لمواجهة أبرز أسباب حوادث الدهس التي حددتها الدراسات الإحصائية، والمتمثلة في عبور الشوارع السريعة من غير الأماكن المخصصة وسوء تقدير سرعة المركبات، مع التركيز على مناطق شهدت حوادث وفاة مثل القوز وند حصة.

وتشمل الشراكة مع "إعمار" توفير هدايا توعوية للعمال مطبوع عليها إرشادات السلامة بثلاث لغات، مع رموز إلكترونية لمشاهدة فيديوهات إرشادية.

يذكر أن الهيئة كانت قد نظمت العام الماضي 24 فعالية ضمن البرنامج ذاته، استفاد منها أكثر من 12,500 عامل، مما يؤكد استمرارية هذا النهج الناجح في تعزيز ثقافة السلامة لدى هذه الشريحة الحيوية في المجتمع.