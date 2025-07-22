اتحاد كرة القدم يؤهل كوادره التحكيمية للموسم الجديد

دبي في 22 يوليو / وام / أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، تأهيل حكام الكرة في تركيا استعدادا للموسم الجديد من 24 الجاري إلى 17 أغسطس المقبل، بإشراف نخبة من المحاضرين الدوليين، بالإضافة إلى الكفاءات المحلية في الاتحاد.

وأكدت اللجنة، في ملتقى مساء اليوم بدبي، أن الهدف من الاستعدادات في تركيا هو تعزيز الخبرات ورفع كفاءة الحكام فنياً وبدنيا وتحضيرهم بشكل مناسب للموسم الجديد.

ودعا حمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة الحكام، إلى التركيز والاستفادة من شرح تحديثات قوانين اللعبة وتطبيقها نظرياً وعملياً بالشكل الصحيح، لأنها تمثل خطوة مهمة في الإعداد وضمان تقديم أداء مميز، بما يتماشى مع التطور الكبير لمستوى المنافسات المحلية والقارية.