"الشطرنج" يعتمد "المرشح المستقل" لرئاسة الاتحاد

الشارقة في 23 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، اعتماد "المرشح المستقل"، لمنصب رئيس الاتحاد، من خارج عضوية الجمعية العمومية في الدورة المقبلة ، وتعديل النظام الأساسي، بما يتوافق مع قانون الرياضة، ودليل الحوكمة 2.

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، موافقة الجمعية العمومية غير العادية مؤخراً على اقتراحات عدة من مجلس الإدارة، أبرزها تغيير نظام الانتخابات من الفردي إلى القوائم، بما يسمح للرئيس باختيار كفاءات متنوعة الاختصاصات لعضوية مجلس الإدارة، لأول في تاريخ اتحاد الشطرنج، لضمان تكامل الأدوار بين الأعضاء.

وأكد تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، أن تعزيز المشاركة الفعلية في برامج وفعاليات الاتحاد، هو الهدف من اعتماد شرط مشاركة الأندية بحد أدنى لعدد 15 لاعباً في مختلف الأنشطة سنوياً، للاستمرار في العضوية العاملة، قبل أن يتم تحويلها إلى "رياضية" في حال عدم الالتزام لمدة موسمين متتاليين.

وأوضح أن إشادة وزارة الرياضة، بنهج الاتحاد في إشراك الأعضاء المقيمين بنسبة تصل إلى 30% ضمن عضوية مجلس الإدارة، كنموذج تجريبي لتطوير الحوكمة الرياضية في الدولة، يعد دافعاً كبيراً، لاستمرار الخطوات التطويرية، بإستراتيجية متكاملة للارتقاء بالمنظومة الرياضية في الشطرنج.