"الجودو" يستهل مشاركته في "أولان باتور" بمنافسات " الوزن الخفيف"

أولان باتور - منغوليا في 23 يوليو/ وام/ تجرى يوم غد قرعة منافسات بطولة أولان باتور "جراند سلام" 2025، للجودو، والتي ينظمها الاتحاد المنغولي، بإشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري.

ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمنافسات" الوزن الخفيف" بعد غد، وتضم قائمته 5 لاعبين هم سيميو كونستا "وزن تحت 60 كجم"، وناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف" وزن تحت 73 كجم"، وعمر جاد "وزن تحت 81 كجم"، وسليمان إبراهيم" وزن تحت 90 كجم".

وتعتمد قرعة البطولة على التصنيف الدولي للمشاركين لعام 2024، ومستوياتهم لتحديد الأوزان في فئتي الرجال والسيدات، بعد أن تقدم للمشاركة قبل سحب القرعة غداً، 243 لاعباً ولاعبة من 28 دولة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد أن المشاركة في البطولة تمثل بداية الاعداد الحقيقي لبطولة أبوظبي "جراند سلام"، والمقررة خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل على صالة "مبادلة أرينا"، بأبوظبي، مع توقعات بمشاركة نحو 100 دولة، بعد انطلاق عمليات التسجيل في موقع الاتحاد الدولي.