"موانئ أبوظبي" تحصد عددا من جوائز "هارفارد للأعمال"

أبوظبي في 23 يوليو/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن فوزها بثمان جوائز مرموقة من مجلس هارفارد للأعمال، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي تم تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات مؤتمر الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025.

ويؤكد التكريم التزام المجموعة الراسخ بتبني منظومة أعمال مرنة، ورؤية ثاقبة مكنتها من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، لترسخ مكانتها الرائدة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

وقالت إيمان الخلاقي، نائب رئيس أول - إدارة الابتكار، مجموعة موانئ أبوظبي، إن تكريم مجلس هارفارد للأعمال يأتي تقديراً لإنجازات المجموعة، ويمثل شهادة على التزام فرق العمل الدؤوب بتعزيز الخدمات وتطوير والأعمال وتحقيق المزيد من التميز والارتقاء بالمجموعة نحو آفاق جديدة من الريادة والابتكار العالمي.

وتم خلال الحفل، تسليط الضوء على أبرز الإنجازات المتميزة في مجالات دمج الذكاء الاصطناعي والاستدامة والابتكار عبر مختلف القطاعات العالمية. وشملت الجوائز التي حصلت عليها مجموعة موانئ أبوظبي من مجلس هارفارد للأعمال 2025؛ جائزة المسؤولية المجتمعية - الفئة الماسية، فاز بها قطاع الموانئ، وجائزة الاستدامة - الفئة الذهبية حصلت عليها "نواتوم البحرية" التابعة للمجموعة، كما حصل قطاع الموانئ على جائزة الشراكات التجارية - الفئة الذهبية، وذلك لدوره البارز في دعم الاقتصاد الوطني بإضافة أكثر من 5 مليارات درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة عبر شراكات إستراتيجية عالمية.

كما شملت الجوائز، جائزة الفكرة المبتكرة - الفئة الذهبية، حصلت عليها شركة سفين للعمليات البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بتقديمها "سفين جرين"، وهي أول سفينة سطحية غير مأهولة وذاتية القيادة بالكامل في المنطقة، وحصلت المجموعة كذلك على جائزة الابتكار الفئة الذهبية.

وحصلت إيمان الخلاقي على جائزة التنفيذي المتميز - الفئة الذهبية، فيما حصل على جائزة التميز الوظيفي - الفئة الذهبية، أشرف ياسين، مدير أول تميز الأعمال، وفاز بجائزة التميز الوظيفي - الفئة الذهبية، جيفري كاسيانان، تنفيذي الصحة والسلامة والبيئة.

وتُعد جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال معياراً دولياً لإدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمر، حيث توفر هذه المنصة للمؤسسات من جميع أنحاء العالم الفرصة لسرد قصص نجاحها في تحقيق التميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات التي تلبي توقعات أصحاب العلاقة.