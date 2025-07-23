"اي اتش سي للاستثمار" تستحوذ على "طموح" لتعزيز قطاع السلامة

أبوظبي في 23 يوليو /وام/ أعلنت شركة “اي اتش سي للاستثمار”، من خلال ذراعها المتخصص في قطاع السلامة "الإمارات الدولية لمكافحة الحرائق"، عن استحواذها الكامل على شركة طموح للوقاية والسلامة " طموح"، إحدى أبرز مزودي حلول الحماية من الحرائق في إمارة أبوظبي.

ويعكس هذا الاستحواذ التزام “ اي اتش سي” بتطوير البنية التحتية الوطنية للسلامة، وتوسيع وجودها في القطاعات الحيوية، ودفع الابتكار في خدمات الوقاية والحماية من الحرائق على مستوى المنطقة.

وتشتهر شركة طموح بخبرتها الواسعة ومحفظتها المتنوعة في مجال الحماية من الحرائق، وتشمل خدماتها تصميم وتركيب الأنظمة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والاستجابة للطوارئ، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في السوق.

كما رسخت الشركة مكانتها كشريك موثوق للعملاء السكنيين والتجاريين والحكوميين في إمارة أبوظبي، بفضل التزامها الدائم بأعلى المعايير العالمية واعتمادها أحدث التقنيات.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب لشركة “اي اتش سي”، إن الاستحواذ يعكس الالتزام الراسخ بدعم رؤية التنمية الوطنية لدولة الإمارات، متطلعين من خلال هذه الصفقة إلى الارتقاء بمعايير الصناعة، وتحديث بنية السلامة التحتية، وتقديم خدمات حماية موثوقة تستجيب لاحتياجات المجتمع.

ويساهم هذا الاستحواذ في تعزيز الخدمات التي تقدمها “اي اتش سي” حالياً من خلال شركاتها التابعة لأكثر من 100.000 عميل في قطاعات حيوية، لاسيما في مجال توزيع الغاز، كما يدعم رؤيتها في تقديم حلول متكاملة تجمع بين خدمات الغاز وأنظمة الوقاية، إضافة إلى الحلول الذكية في القطاعات السكنية والصناعية تحت سقف واحد.

وتسعى شركة الإمارات الدولية لمكافحة الحرائق، من خلال هذا الاستحواذ، إلى دعم منظومة السلامة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الاستجابة، وتطوير كفاءة الكوادر، كما ستستثمر في البرامج التدريبية الفنية، وتطبيق حلول رقمية، وتسريع دمج الأنظمة الذكية، بما يضمن بقاء شركة طموح في طليعة التقدم التكنولوجي والحوكمة.