"ايدج" و"بافو" التركية تطلقان مشروع " KEY4" المشترك

أبوظبي في 23 يوليو /وام/ أطلقت مجموعتا “ايدج”، و"بافو"، المتخصصة في الدفاع والأمن والسلامة العامة والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية ومقرها إسطنبول، مشروعاً مشتركاً رائداً في مجال التكنولوجيا الدفاعية والأمنية الحساسة تحت اسم "KEY4".

وسيشكّل مشروع "KEY4"، ومقره أبوظبي، منصة للتطوير المشترك لحلول دفاعية وأمنية متقدمة تدعم أولويات دولة الإمارات واحتياجات الشركاء العالميين، وتم الإعلان عن المشروع على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية 2025، المنعقد في مركز إسطنبول للمعارض خلال الفترة من 22 و27 يوليو الجاري.

وقّع اتفاقية إنشاء المشروع كل من عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام لدى مجموعة ايدج، وعلي أوزير، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية لدى مجموعة بافو.

وقال عمر الزعابي، إن المشروع يمثل امتداداً إستراتيجياً لقدرات مجموعة ايدج على تقديم حلول دفاعية وأمنية سيادية وحساسة للمهام بالتعاون مع شركاء دوليين موثوقين، كما يُجسّد الالتزام بتعزيز القدرات الصناعية، وتسريع تطوير التكنولوجيا، ونقل الخبرات المتخصصة إلى ميزة عملياتية.

وأوضح أن بالاعتماد على فهم عميق لاحتياجات العملاء المحددة والمتقدمة عبر مجالات الأمن السيبراني والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأنظمة الآمنة، يسهم مشروع "KEY4" بشكل محوري في تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في دعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

من جانبه أكّد سيركان ألتينيشيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بافو"، أن المشروع يمثل توافقاً في رؤى وقدرات المجموعتين الرائدتين في قطاع تكنولوجيا الدفاع، إذ يتم الجمع بين التميز الهندسي التركي والابتكار النوعي لمجموعة ايدج لتقديم الجيل المقبل من الحلول السيادية التي تتعامل مع التحديات متنامية التعقيد التي تواجه شركاءنا في المنطقة وخارجها.

وذكر أن الشراكة تبرز التزام مجموعة "بافو" برعاية التعاون الإستراتيجي الذي يحسّن التشغيل البيني، ويوطّد المرونة ، ويشكل مستقبل أنظمة الدفاع.

ويجمع مشروع "KEY4" بين القدرات السيادية والخبرات التقنية المتقدمة لدى ايدج ومجموعة بافو عبر مجموعة متكاملة من المجالات الهامة ذات التأثير المحوري، وتشمل تلك المجالات التشفير، والأمن السيبراني، والاتصالات الآمنة، وأنظمة الاعتراض، والحرب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للدفاع.

كما تشمل المجالات تحليل البيانات الضخمة، والقيادة والتحكم، ومراكز البيانات، وأمن الحدود المتكامل، والمراقبة الذكية، والطيران، وهندسة الفضاء، والبصريات الإلكترونية، والحلول الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتصميم الأنظمة، وبناء النماذج الأولية.