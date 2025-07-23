١٣ مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول

عجمان في 23 يوليو /وام/ سجلت هيئة النقل في عجمان، ارتفاعًا ملحوظاً في عدد مستخدمي مركبات الأجرة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد الركاب 13,396,248 مستخدماً، مقارنةً بـ 12,803,214 مستخدمًا خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 4.63%.

كما ارتفع عدد الرحلات التي تم تنفيذها عبر مركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 6,698,124 رحلة، مقارنةً بـ 6,401,608 رحلات خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة زيادة مماثلة بلغت 4.63%.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، إن هذه الأرقام تعكس النمو المتواصل في قطاع النقل في إمارة عجمان، وتؤكد فاعلية السياسات والخطط التشغيلية التي تنفذها الهيئة لتلبية احتياجات الجمهور وتوفير خدمات نقل آمنة وفعالة، لافتا إلى مواصلة العمل على تطوير خدمات الأجرة وتحسين تجربة المستخدم، من خلال تعزيز جودة المركبات ورفع كفاءة السائقين واستخدام التقنيات الذكية في إدارة الأسطول.

وأضاف أن مركبات الأجرة في عجمان تم تجهيزها بأجهزة تتبع ذكية لضمان دقة الرحلات وسلامة المستخدمين، بجانب توفير نظام دفع إلكتروني متكامل، كما توفر مركبات مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، مع تطبيق إجراءات صارمة للصيانة الدورية والتعقيم المستمر.

وأكد أن خدمات مركبات الأجرة لا تقتصر على النقل فحسب، بل تُشكل جزءاً مهماً من البنية التحتية الداعمة لحركة الأفراد والاقتصاد المحلي، حيث تساهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، ما يدعم جهود الاستدامة البيئية ويقلل من الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية ، كما تسهم في تمكين شرائح مختلفة من المجتمع من الوصول إلى وجهاتهم بأمان وراحة.