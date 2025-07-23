78 مشاركا في النسخة الثانية من بطولة الشطرنج الخاطف

دبي في 23 يوليو/ وام/ نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، أمس الثلاثاء، النسخة الثانية من بطولة الشطرنج الخاطف، بمشاركة 78 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن تنظيم البطولة للعام الثاني على التوالي يجسد التزام المكتبة بتقديم برامج مبتكرة تسهم في تنمية المهارات الحياتية، كما يعزز من مكانتها منصة ديناميكية للتعلم التفاعلي والتحدي الذهني.

من جانبه، قال ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج، إن البطولة، تعد نقلة نوعية في دمج الرياضات الذهنية بالفضاءات الثقافية، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الشطرنج بين مختلف فئات المجتمع، لافتا إلى أن الفعالية تحولت إلى مساحة نابضة تجمع بين الترفيه المعرفي وروح المنافسة.