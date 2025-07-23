"تدوير" تطلق النسخة الأولى من فعالية "إيكو رن"

أبوظبي في 23 يوليو / وام / أطلقت مجموعة تدوير النسخة الأولى من فعالية "إيكو رن - EcoRun"، وهي تجربة رياضية مستدامة تُنظمها المجموعة للمرة الأولى، تزامنا مع شهر يوليو الخالي من البلاستيك.

ويحتضن مركز ياس مول التجاري يوم الأحد 27 يوليو الجاري الفعالية، حيث سيشهد المشاركون سباقا داخليا خاليا من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، في خطوة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية.

وتُعد "إيكو رن" أول فعالية جري داعمة لمنع استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام تنظمها مجموعة تدوير، وتركز على إشراك المجتمع في مستقبل أكثر استدامة، حيث تم تصميم الحدث لإلهام الأفراد من جميع الأعمار لاتخاذ خطوات عملية في مواجهة التلوث البلاستيكي، ضمن تجربة رياضية ممتعة وشاملة.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، إن الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية يمثل محوراً أساسياً، مشيرا إلى أن فعالية "إيكو رن" تسلط الضوء على أهمية تبني الممارسات المستدامة في الحياة اليومية، خاصة في مجال الحد من استخدام البلاستيك خلال شهر يوليو الجاري، مع دعوة الجميع من كافة الفئات العمرية للمشاركة والانضمام إلى حركة مجتمعية هدفها القضاء على استخدام البلاستيك للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وتنطلق الفعالية في تمام الساعة 6:00 صباحا من قرية السباق في ياس مول، وتتيح للمشاركين اختيار المسافات المناسبة حسب قدراتهم البدنية، وسيتسلم العداؤون قميصا مستداما صنع من مواد معاد تدويرها مثل البلاستيك يحمل شعار الفعالية، بالإضافة إلى ورقة صديقة للبيئة قابلة للزراعة تحتوي على بذور تُستخدم في زراعة نبات منزلي، فضلاً عن ميداليات لجميع المشاركين.

كما سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة عمرية بميداليات خاصة تقديراً لجهودهم في هذه المبادرة البيئية.