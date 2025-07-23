"سبيس 42" تحصل على تمويل بقيمة 695.5 مليون دولار لتطوير "الياه 4" و"الياه 5"

أبوظبي في 23 يوليو / وام / أعلنت شركة "سبيس 42"، عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 695.5 مليون دولار مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات، وذلك لتطوير الجيل التالي من أقمارها الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض "الياه 4" و"الياه 5".

ويمثل هذا التمويل خطوة محورية في إستراتيجية "سبيس 42" لتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات الحيوية عبر مدارات متعددة.

وقد تولى ترتيب هذا التسهيل الائتماني كل من "كريدي أغريكول سي آي بي"، و"سانتاندير سي أي بي"، و"سوسيتيه جنرال"، و"ناتيكسيس"، بدعم من وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية "بي بي فرانس أشورانس إكسبور"، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها "سبيس 42" من قبل أبرز المؤسسات المالية العالمية.

وسيستخدم التمويل لتغطية تكاليف إطلاق القمرين الصناعيين والمقرر في عامي 2027 و2028، مما يوفر تمويلا طويل الأجل وفعالا من حيث التكلفة، يتماشى مع الجدول الزمني لمراحل التطوير، ويعزز من سيولة الشركة لدعم مبادرات النمو المستقبلية.

وأوضح أندرو كول، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "سبيس 42"، أن مشروعي "الياه 4" و"الياه 5" يمثلان ركيزة إستراتيجية تقوم على عقد حكومي طويل الأمد بقيمة 5.1 مليار دولار ويمتد لـ17 عاماً، يبدأ في عام 2026.

وأكد أن هذا المشروع يعزز مكانة الشركة كمزود موثوق لحلول الاتصال الآمن متعددة المسارات، لدعم التطبيقات الحيوية في القطاعات الدفاعية والمدنية عبر شبكة من الأقمار الصناعية متعددة المدارات تضمن استمرارية الاتصال للمهام الحيوية دون انقطاع.

ولفت إلى أن الهيكل التمويلي المدعوم من وكالة ائتمان الصادرات يمنح "سبيس 42" مرونة مالية أكبر ويُسهم في خفض تكلفة التمويل، ما يدعم خطط النمو المستقبلية للشركة.

وتعتمد أقمار "الياه 4" و"الياه 5" على بنية برمجية مرنة تسمح بإعادة تشكيل الحمولة أثناء وجودها في المدار، بما يمكّن من إعادة تخصيص التغطية وعرض النطاق الترددي والترددات بشكل فوري، لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتغيرة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

ومن المنتظر أن يُكمل هذان القمران مهام "الياه 1" و"الياه 2"، اللذين أُطلقا في عامي 2011 و2012، قبل أن يحلا محليهما تدريجياً، في إطار جهود "سبيس 42" لتطوير منظومتها المدارية وتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الفضاء العالمي.