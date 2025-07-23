برئاسة عبدالله آل حامد .. "الإمارات للإعلام" يكشف عن أرقام نمو استثنائية للنصف الأول من 2025

أبوظبي في 23 يوليو / وام / أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة الشراكات العالمية في قطاع الإعلام يشكّل أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار معاليه إلى أن مجلس الإمارات للإعلام، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يمضي في تطوير سياسات وتشريعات مرنة تعزز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً، وتسهم في ترسيخ الاقتصاد الإبداعي كرافد محوري لنمو الناتج المحلي، عبر بنية تنظيمية متقدمة تواكب تحولات المشهد الإعلامي العالمي وتسابق مستجداته بروح استشرافية وطموح لا يعرف الحدود.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام لعام 2025، والذي استعرض أداء المجلس خلال النصف الأول من العام، وناقش أبرز المبادرات والمشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير البنية التنظيمية، وتمكين بيئة أعمال إعلامية جاذبة للمستثمرين والمبدعين.

وأصدر مجلس الإمارات للإعلام خلال النصف الأول من العام الحالي 2,562 رخصة وتصريحاً إعلامياً، بينها 2,152 رخصة إعلامية، و235 رخصة للإعلام الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب 103 تصاريح تصوير، و72 رخصة للصحف والمجلات، مما يعكس تسارع وتيرة النمو في بيئة الأعمال الإعلامية.

وفي مجال النشر، تعامل مجلس الإمارات للإعلام خلال النصف الأول من العام الحالي مع أكثر من 514 ألف عنوان، إلى جانب إصدار 35 ألف إذن تداول للكتب في أسواق الدولة، فيما تم منع دخول 32 عنواناً مخالفاً تتعلّق بمواضيع تمس القيم المجتمعية أو تتعارض مع التشريعات النافذة.

وفي قطاع السينما، أصدر مجلس الإمارات للإعلام خلال النصف الأول 611 موافقة لعرض الأفلام السينمائية، حيث تجاوز إجمالي عدد التذاكر المباعة 6 ملايين تذكرة، محققا إيرادات تجاوزت 309 ملايين درهم، كما منح المجلس موافقة لتداول 131 لعبة إلكترونية في الدولة.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على منظومته التشريعية الجديدة التي أصدرها، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة وتطوير بيئة تنظيمية مرنة تدعم نمو القطاع وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

كما استعرض المجلس مراحل تطوير المنصة الرقمية المتكاملة، التي يعمل المجلس على إنشائها بالتعاون مع شركة "بريسايت"، بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة التراخيص، ورصد المحتوى، وتحسين الاستجابة التنظيمية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإمارات للإعلام: الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الإستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة طارق علاي النقبي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، وسعادة محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.